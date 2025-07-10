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Рубио и Лавров обсудили новый подход к урегулированию украинского кризиса

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым новый подход к урегулированию на Украине
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе очной встречи обсудили новый подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил сам американский дипломат, пишет ТАСС.

По словам Марко Рубио, он намерен доложить о результатах беседы с главой российского внешнеполитического ведомства президенту США Дональду Трампу.

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры в Малайзии. Встреча состоялась в Куала-Лумпуре, на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Дипломаты беседовали в течение 50 минут.

В министерстве иностранных дел РФ отметили, что Лавров и Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и других международных проблем, включая события в Иране и Сирии. Кроме того, они подтвердили обоюдный настрой на восстановление сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Лавров рассказал, какие пункты должны войти в мирное соглашение по Украине.

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