США призвали страны, ожидающие поставки ЗРК Patriot, отложить их ради Украины

Администрация США ведет активные переговоры с союзниками о поставках Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в кулуарах визита в Малайзию, сообщает РИА Новости.

«Мы ищем альтернативные способы предоставления оборонительного вооружения, включая перераспределение систем от других стран», — пояснил политик.

В числе потенциальных доноров он назвал Испанию и Германию.

По словам Рубио, Соединенные Штаты не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине, был только обзор запасов, а также приостановка помощи Киеву.

Сегодня, 10 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут. Коллеги подтвердили обоюдный настрой на поиск мирного разрешения конфликтов, а также восстановление сотрудничества России и США. Кроме того, в беседе подняли вопрос возобновления прямого авиасообщения. В заявлении говорится, что взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран продолжится.

Ранее Рубио заявил о предложениях по Украине, которые ранее не озвучивались.