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Организаторов конференции по восстановлению Украины уличили во лжи

Посольство РФ уличило во лжи организаторов конференции по восстановлению Украины
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Thomas Peter/Reuters

Посольство Российской Федерации в Италии подвергло критике организаторов международной конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме. В заявлении посольства отмечается, что истинная цель мероприятия – не разрешение конфликта и устранение его последствий, а долгосрочное финансирование киевского режима, пишет РИА Новости.

«Вместо того, чтобы остановить войну и устранить её глубинные первопричины, они делают упор на её последствиях, тем самым показывая всему миру стремление к доминированию, ненасытность и жадность», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве заявили, что Италия и другие западные страны не призывают Владимира Зеленского к поиску мирного урегулирования конфликта дипломатическим путем, а продолжают «спонсировать «вечно» киевский режим путем многомиллиардных поставок вооружений».

Российское диппредставительство также обратило внимание на значительные средства, потраченные Италией на организацию конференции, подчеркнув, что военная помощь способствует затягиванию конфликта, увеличению разрушений и страданий мирного населения Украины, в то время как одновременно заявляется о сборе средств на восстановление разрушенного.

Сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжает оставаться ключевым финансовым партнером Украины.

Ранее в США сообщили, что передадут Украине 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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