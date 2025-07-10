Глава ЕК объявила о макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжает оставаться ключевым финансовым партнером Украины, выделив с 2022 года около €165 миллиардов, включая последний транш макрофинансовой помощи в размере €1 миллиарда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выступая в Риме на конференции, посвященной восстановлению Украины, глава ЕК сообщила о предоставлении дополнительного миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи, а также о выделении более €3 миллиардов из средств украинского фонда. Она подчеркнула, что в текущем году ЕС обеспечит 84% от общего объема необходимого внешнего финансирования Украины.

Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала подписание соглашений о новом пакете помощи на восстановление Украины на сумму €2,3 миллиарда, который, как ожидается, привлечет до €10 миллиардов инвестиций в процесс реконструкции страны.

По мнению главы Еврокомиссии, приостановка Соединенными Штатами оружейных поставок Украине служит для Евросоюза сигналом к наращиванию собственной помощи Киеву.

Ранее на Украине рассказали, когда начнут переговоры о вступлении в Евросоюз.