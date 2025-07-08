«Меньше, чем планировалось». США передадут Украине 10 ракет для Patriot

США передадут Украине 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot. При этом, по данным источников The Guardian, запасы ракет для Patriot в США сократились на 75% от необходимого для реализации военных планов Пентагона. Приостановка помощи ВСУ, о которой говорилось ранее, была связана именно с истощением собственных запасов Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно передать ВСУ 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot, пишет портал Axios.

«Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot — меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки — и помочь найти другие способы поставок», — говорится в материале.

«Министерство обороны направит на Украину дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — подтвердили информацию в Пентагоне.

Разговор Трампа и Зеленского состоялся после контактов президента США с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По информации Axios, Мерц обратился к американскому лидеру с просьбой разблокировать ранее приостановленную поставку ракет-перехватчиков на Украину.

Канцлер ФРГ выразил готовность закупить у Соединенных Штатов дополнительные батареи Patriot и направить их Киеву, а Трамп в свою очередь предложил вместо этого продать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. «США и европейские союзники разделят стоимость покупки», – уточняет Axios.

На этой неделе Зеленский и его помощники должны встретиться в Риме с посланником Трампа Китом Келлоггом. Киев надеется получить «больше ясности» относительно будущего поставок оружия из США.

Сколько ракет у США

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на источники, у США осталась только четверть ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot, необходимых для военных планов Пентагона.

Число боеприпасов сократилось после того как в последние месяцы были израсходованы запасы на Ближнем Востоке. Это и привело к тому, что администрация Трампа заморозила последнюю передачу вооружений Украине.

По информации The Guardian, запасы ракет Patriot сократились настолько, что в Пентагоне забеспокоились из-за возникновения угрозы потенциальным военным операциям США. Заместитель министра обороны Стивен Файнберг распорядился приостановить поставки, пока они не проверят, куда отправляется оружие.

Поставки ничего не изменят?

Между тем, заявление Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву не гарантирует Украине отсутствие дефицита вооружений в будущем, отмечает украинское издание «Страна».

Поставки возобновятся из пакетов вооружений, одобренных еще при экс-президенте США Джо Байдене. При этом новые пакеты военной помощи Киеву так и не были приняты Вашингтоном.

В этой связи, по мнению издания, ключевым вопросом становится проблема принятия в США новых пакетов помощи.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, включая Patriot, но лишь при условии согласования возобновления военной помощи. Внутри администрации Трампа сейчас идет острая борьба между лоббистскими группами, говорит он.

В республиканской администрации активизировались сторонники украинского лобби, в частности спецпосланник президента США Кит Келлог, которые выступают за возобновление поставок. Однако в случае положительного решения речь пойдет о крайне небольших партиях, оставшихся еще со времен Байдена, подчеркивает Дудаков.

По мнению политолога, даже если поставки ракет для ПВО состоятся, они не окажут существенного влияния на ход специальной военной операции. Объемы помощи планомерно уменьшаются, и новые партии будут значительно меньше тех, что поступали несколько недель назад, «не говоря уже о масштабах 2023–2024 годов».