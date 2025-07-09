В Госдуме оценили угрозы Трампа Путину «разбомбить Москву»

Резкие заявления в американской политической культуре являются чуть ли не правилом хорошего тона. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя публикацию CNN, в которой Дональд Трамп угрожает президенту России Владимиру Путину «разбомбить Москву».

Депутат напомнил, что у Трампа свой политический стиль, и многие считают его «хаотичным». Однако эта хаотичность является одним из способов замерять «температуру политических настроений», после чего принимаются решения, подчеркнул Новиков. В связи с этим Трамп часто и быстро меняет свою позицию, указал он.

В то же время парламентарий заметил, что в политической жизни Соединенных Штатов есть ряд вопросов, в которых республиканец остается ястребом, как и остальные ключевые игроки.

«В целом споры в американской политической элите идут только о методах и средствах удержания американского лидерства. Делать громкие, резкие заявления, особенно тогда, когда ты еще не президент, а только стремишься занять этот пост, для американской политической культуры является чуть ли не правилом хорошего тона», — заявил Новиков.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказывает свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры с Путиным и Си Цзиньпином включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах.