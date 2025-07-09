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В Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах

Сенатор Джабаров допустил, что угрозы Трампа Путину сгенерировал ИИ
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AP/РИА Новости

Опубликованная аудиозапись с угрозами Дональда Трампа в адрес президента Владимира Путина «разбомбить Москву» могла быть сгенерирована через искусственный интеллект. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, Трамп вряд ли осмелился угрожать Путину, по крайней мере в личных беседах. В начале предвыборной кампании он где-то что-то напускал. Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав», — заявил Джабаров.

Он предположил, что опубликованная запись – попытка «антироссийских сил» стравить Москву и Пекин с Вашингтоном. Парламентарий напомнил, что сейчас можно подделать «все что угодно» при помощи нейросетей, и аудиофрагмент «может быть фейком с учетом нынешних технологий искусственного интеллекта».

Джабаров призвал «спокойно реагировать» на подобные вещи.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказывает свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры с Путиным и Си Цзиньпином включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Ранее сенатор Грэм заявил, что пришло время «изменить правила игры» для Путина.

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