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В США рассказали, как Путин удивил Трампа в ходе телефонного разговора

Академик Догерти: Путин удивил Трампа уверенным стилем ведения разговора
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AP/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках разговора с президентом США Дональдом Трампом удивил американского лидера своим уверенным стилем ведения разговора, Трамп был поставлен в неловкое положение. С таким мнением выступила американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире телеканала CNN.

«Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (цели — «Газета.Ru») либо силой, либо эффективными переговорами», — подчеркнул эксперт.

По словам Догерти, Путин является одним из самых опытных политиков, и Трамп не зря был удивлен после разговора с российским лидером.

По оценке аналитика, Путин «легко обыграл» своего американского коллегу, заявив, что Россия не отступится от целей СВО.

В четверг Путин в шестой раз созвонился с Трампом. Российский президент поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США. Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее в Кремле высказались о проведении встречи Путина и Трампа.

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