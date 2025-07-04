В Кремле высказались о проведении встречи Путина и Трампа

Песков заявил о необходимости хорошо подготовить встречу Путина и Трампа

Очная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как он отметил, в Кремле уже очень много раз отвечали на вопросы о подготовке прямых переговоров Путина и Трампа.

«Встреча такая необходима, есть такое понимание. <...> Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что президенты РФ и США сообщали о готовности провести встречу в случае необходимости.

3 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудив ситуацию на Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, хозяин Белого дома вновь поднял вопрос о необходимости скорейшего прекращения боевых действий. Президент РФ, в свою очередь, рассказал о продолжении поиска возможностей для политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Также Ушаков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали возможность личной встречи. Помощник российского лидера добавил, что пока данная идея «висит в воздухе».

Ранее в Кремле сообщили о схожести позиций Путина и Трампа относительно диалога.