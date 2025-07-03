«Россия не отступится». Что Путин сказал Трампу в новом телефонном разговоре?

Владимир Путин в шестой раз созвонился с Дональдом Трампом. Российский президент поздравил американского с Днем независимости и отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении государственности США. Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника Путина Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин вновь поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Текст комментария опубликован на официальном сайте Кремля.

Беседа продлилась около часа. Трамп рассказал Путину, что американский конгресс одобрил законопроект, который он называет «большим красивым биллем». Путин в свою очередь пожелал Трампу успехов в его преобразованиях и поздравил с Днем независимости США.

«С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость — 250 лет назад, — а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни», — сказал Ушаков.

Основные темы разговора

Ушаков не привел всех подробностей беседы, но упомянул основные векторы разговора. Так, лидеры РФ и США обсудили планы по обмену кинопродукцией. Сейчас Россия производит фильмы, отвечающие традиционным ценностям, которые близки Трампу и его администрации. Американский президент подтвердил, что эта тема ему импонирует.

Президенты разговаривали об урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что Москва выступает за решение спорных вопросов исключительно с помощью дипломатии. Они договорились продолжить обсуждать эту тему «по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов». Затем была затронута тема Сирии, говоря о которой, Трамп и Путин договорились «продолжать диалог».

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — сказал Ушаков.

По словам чиновника, Путин проинформировал Трампа о реализации гуманитарных договоренностей, о которых Москва и Киев договорились в ходе переговоров. Он подчеркнул, что РФ готова продолжить переговорный процесс.

«Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», — отметил Ушаков.

Оба президента подтвердили заинтересованность в некоторых совместных экономических проектах, в том числе в области энергетики и исследования космоса.

«Разговор президентов, как всегда, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным, а президенты, естественно, продолжат свое общение и в ближайшее время», — заключил Ушаков.

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«Начало новой главы»

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсетях заявил, что разговор положил начало новой главе в отношениях стран:

«Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава».

Россия начала активно контактировать с США после прихода к власти Трампа. Президенты созванивались как минимум шесть раз. Вероятно, их последний разговор также был заранее спланирован. 3 июля Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Там он объявил о предстоящем звонке и спросил присутствующих, что бы они хотели передать Трампу. Затем, обращаясь к участникам, сказал, что ему «неловко заставлять [Трампа] себя ждать». «Обидится еще», — сказал Путин и раньше времени покинул форум.

Во время прошлых контактов стороны обсуждали взаимоотношения двух стран и ситуацию на Украине. Последний раз Путин разговаривал с Трампом 14 июня, тогда они обсудили также эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.