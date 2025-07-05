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Трамп заявил, что хотел бы разрешения конфликта на Украине

Трамп признал, что не может гарантировать урегулирование на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Трамп признал, что не может гарантировать урегулирования конфликта на Украине, несмотря на то, что очень этого бы хотел. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, ситуация на Украине — последствие политики бывшего президента США Джо Байдена, он же всего лишь пытается добиться разрешения конфликта.

«Я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло», — сказал американский лидер журналистам.

Накануне Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее политолог рассказал, зачем Трамп звонил Путину.

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