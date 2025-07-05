Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич рассказал РИА Новости, что западные страны прекрасно понимают, что происходит, но сознательно демонизируют Россию для подготовки к конфликту.

«На Западе есть хорошо образованные и очень умные люди, которые прекрасно понимают происходящее, но сознательно игнорируют подтасовки с украинской стороны и западной пропаганды. Это осознанный курс. <...> их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной», — поделился Буякевич.

Дипломат добавил, что такая политика Запада является осознанной.

До этого бывший норвежский дипломат Ю Инге Беккевольд в статье для Foreign Policy заявлял, что миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Недавно зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что многополярное мироустройство — это единственная возможность для человечества уверенно смотреть в будущее.

Ранее Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира.