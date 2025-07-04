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На Западе заявили о грядущем многополярном порядке

Foreign Policy: миру стоит готовиться к многополярному порядку
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Kevin Lamarque/Reuters

Миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом написал бывший норвежский дипломат Ю Инге Беккевольд в статье для Foreign Policy.

«Что касается материальных возможностей, то Китай и Соединенные Штаты, очевидно, являются двумя доминирующими государствами в двухполярном мире», — говорится в публикации.

При этом ни одна из этих стран не находится в режиме глобального лидерства, поскольку США уже не хотят этого, а Китай не готов к этой роли.

Недавно зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что многополярное мироустройство — это единственная возможность для человечества уверенно смотреть в будущее.

Также Медведев заявил, что РФ и США являются «геополитическими соперниками», и так будет продолжаться очень долго, однако есть возможность восстановления доверия между ними.

Ранее Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира.

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