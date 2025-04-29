Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев высказался о многополярном мироустройстве

Медведев: многополярность — единственный путь уверенно смотреть в будущее
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Многополярное мироустройство — это единственная возможность для человечества уверенно смотреть в будущее. Об этом в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«В этом, кстати, солидарны наши партнеры, которые сейчас представляют большинство народов Земли: это глобальный Юг, Азия, Африка, Восток, Латинская Америка», — сказал он.

Также Медведев заявил, что РФ и США являются «геополитическими соперниками», и так будет продолжаться очень долго, однако есть возможность восстановления доверия между ними. По его словам, консервативные силы, в частности президент Дональд Трамп, которые пришли к власти в США, хотят успокоения ситуации и примирения с Российской Федерацией.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 годы). Он проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах России. В Москве марафон проводится в музее Победы на Поклонной горе.

Ранее Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами