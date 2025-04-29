Медведев высказался о многополярном мироустройстве

Многополярное мироустройство — это единственная возможность для человечества уверенно смотреть в будущее. Об этом в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«В этом, кстати, солидарны наши партнеры, которые сейчас представляют большинство народов Земли: это глобальный Юг, Азия, Африка, Восток, Латинская Америка», — сказал он.

Также Медведев заявил, что РФ и США являются «геополитическими соперниками», и так будет продолжаться очень долго, однако есть возможность восстановления доверия между ними. По его словам, консервативные силы, в частности президент Дональд Трамп, которые пришли к власти в США, хотят успокоения ситуации и примирения с Российской Федерацией.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 годы). Он проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах России. В Москве марафон проводится в музее Победы на Поклонной горе.

Ранее Медведев заявил о необходимости уничтожить киевский режим.