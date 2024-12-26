Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира

Путин: ЕАЭС стал одним из самодостаточных центров многополярного мира

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает свое развитие. Об этом в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Наше объединение стало одним из независимых и самодостаточных центров в рамках многополярного мира и продолжает активно развиваться. Работа Евразийского союза содействует увеличению торговли и инвестиционных обменов, укреплению деловых отношений и углублению кооперативных связей. Важнейший аспект — интеграционное взаимодействие приносит значительные преимущества всем участникам нашего союза», — отметил российский президент.

На курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, неподалеку от Санкт-Петербурга, проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, включая президента Путина.

Кроме того, Путин отметил, что деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, углублению кооперационных связей, а также обеспечивает стабильный рост экономик в регионе.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко общались один на один полтора часа.