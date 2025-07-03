В Армении возбуждены уголовные дела после обысков у бизнесмена Карапетяна

В Армении арестовали двоих из четырех фигурантов после обысков у Карапетяна

В Армении возбуждены уголовные дела против четырех человек после обысков в офисе компании арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете республики.

По данным следствия, двое из четырех фигурантов уже арестованы.

2 июля Sputnik Армения сообщил, что силовики начали проводить обыск в центральном офисе компании «Ташир» Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.