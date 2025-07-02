На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе «Ташир» Карапетяна в Ереване идут обыски

Sputnik Армении: силовики проводят обыск в офисе «Ташир» арестованного Карапетяна
true
true
true
close
Арам Нерсесян/РИА Новости

Силовики начали проводить обыск в центральном офисе компании «Ташир» арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Пашиняна, который в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца.

Позднее адвокат бизнесмена Арам Вардеванян на пресс-конференции в Ереване заявил, что дело российского бизнесмена Самвела Карапетяна, задержанного в Ереване, — это правовой абсурд, содержащий элементы политического преследования.

По его словам, дело о призыве к захвату власти в условиях отсутствия такого призыва — «это уголовный абсурд».

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами