Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для ряда компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минцифры подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с государственным участием. Об этом сообщает ТАСС.

«Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия РФ превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям», — сказали в пресс-службе кабмина.

До этого министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность отмены части налоговых льгот. Министр добавил, что конкретные предложения по пересмотру льгот уже готовятся, однако пока не уточнил, какие отрасли они затронут.

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