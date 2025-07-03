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Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для ряда компаний

Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минцифры подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с государственным участием. Об этом сообщает ТАСС.

«Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия РФ превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям», — сказали в пресс-службе кабмина.

До этого министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность отмены части налоговых льгот. Министр добавил, что конкретные предложения по пересмотру льгот уже готовятся, однако пока не уточнил, какие отрасли они затронут.

Ранее «Газета.Ru» перечислила льготы, которые положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

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