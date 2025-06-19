Минфин собрался отменить некоторые налоговые льготы

Министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность отмены части налоговых льгот. Об этом пишет Frank Media.

Он отметил, что речь идет про те льготы, эффективность которых вызывает сомнения. Так он прокомментировал мнение главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, который заявил о переизбытке льгот во всех отраслях. По словам Силуанова, налоговые послабления по сути являются такими же расходами бюджета, и нужно подходить к ним с точки зрения эффективности.

Министр добавил, что конкретные предложения по пересмотру льгот уже готовятся, однако пока не уточнил, какие отрасли они затронут.

Также Силуанов отметил, что рост налоговой нагрузки не вызвал массового ухода бизнеса в тень — поступления в бюджет соответствуют запланированным. В частности, прибыльные организации и физлица продолжают платить налоги в ожидаемых объёмах.

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