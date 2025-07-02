В Госдепе опровергли прекращение поставок оружия на Украину

Госдеп: США не прекратили поставки оружия на Украину, это частный случай

Остановка поставок зенитных и других видов ракет украинской стороне не означает прекращения военной поддержки и не должна стать фактором в переговорах. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Это не станет фактором (в мирных переговорах. — прим. ред.), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — заявила она.

По словам Брюс, решение о прекращении поставок было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить интересы страны «на первое место».

До этого телеканал NBC News писал, что США приостановили поставки оружия и боеприпасов на Украину, включая ракеты и ракетные системы. В частности, прекращены поставки более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также ракет для зенитных комплексов Patriot и других вооружений.

Газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что решение США приостановить поставки критически важных боеприпасов Украине может указывать на изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.