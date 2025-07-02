Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги после приостановки помощи от США. В своем Telegram-канале он заверил, что «так или иначе» защита Украины будет обеспечена.

«Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей», — говорится в публикации.

Он также отметил, что в ходе совещания были затронуты вопросы отношений с Евросоюзом во время председательства Дании. Речь идет о подготовке соглашений с «партнерами» о производстве оружия, уточнил президент Украины.

Зеленский также пообещал «новости» относительно дронов-перехватчиков украинского производства.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в США объяснили приостановку помощи Украине фразой «Америка прежде всего».