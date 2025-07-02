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В США заявили, что Вашингтон дал ясный сигнал о выходе из конфликта на Украине

NYT: заморозка поставок боеприпасов Украине говорит о выходе США из войны
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Mariam Zuhaib/AP

Решение США приостановить поставки критически важных боеприпасов Украине может указывать на изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских официальных лиц.

Народный депутат Украины Соломия Бобровская, член парламентского комитета по обороне, заявила, что страна больше не находится в центре внимания американской политики. Особую озабоченность вызывает нехватка боеприпасов для систем ПВО Patriot, защищающих Киев.

«Найти оружие станет сложнее, а человеческие потери — больше», — заявил командир подразделения ПВО под Киевом Олег Ворошиловский.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее на Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи.

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