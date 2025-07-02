В США рассказали, поставки какого оружия для Украины были приостановлены

США приостановили поставки оружия и боеприпасов на Украину, включая ракеты и ракетные системы. Об этом сообщает NBC News.

В частности, прекращены поставки более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также ракет для зенитных комплексов Patriot и других вооружений. Кроме того, были остановлены поставки тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов.

Представитель Белого дома, Анна Келли, объяснила это решение необходимостью ставить интересы США на первое место.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.