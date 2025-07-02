Медведев провел заседание комиссии Совбеза по вопросу о контрактниках ВС РФ

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии, которая занимается вопросами комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

«Рассмотрим итоги комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тысяч человек», — заявил политик.

Предыдущее совещание Совбеза на эту тему состоялось 28 мая.

13 мая президент России Владимир Путин сообщил, что в стране на военную службу ежемесячно добровольно поступают от 50 до 60 тысяч россиян.

Он сравнил ситуацию в РФ с аналогичной на Украине, отметив, что, в отличие от Москвы, Киев занимается принудительной мобилизацией, а «людей, как собак, вылавливают на улице».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта с МО РФ.