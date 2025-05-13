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Путин назвал число россиян, добровольно поступающих на военную службу

Путин: в армию РФ каждый месяц добровольно приходят от 50 до 60 тысяч россиян
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Ежемесячно на военную службу добровольно поступают от 50 до 60 тысяч россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Я хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В конце апреля секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что на Украине хотят разрешить службу в рядах Вооруженных сил Украины по контракту для лиц старше 60 лет.

Ранее Зеленский заявил о единичных случаях насильственной мобилизации на Украине.

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