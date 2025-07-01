В Новосибирской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта с МО РФ

Выплата контрактникам в Новосибирской области выросла до двух миллионов рублей

В Новосибирской области единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ с 1 июля до 30 сентября 2025 года увеличилась до двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

При этом 1,6 млн рублей составит региональная выплата и 400 тысяч — федеральная.

«С целью сделать условия контракта более привлекательными, правительство Новосибирской области приняло решение увеличить региональную выплату для заключающих контракты на военную службу с Министерством обороны РФ с 1 июля по 30 сентября 2025 года», — уточнил руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства региона Алексей Кириллов.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что новосибирцы, заключившие контракт, пользуются самым полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей, включая участие в федеральных и региональных программах по медицине, оплату жилищных расходов и приобретение земельных участков.

2 июня глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе планируют ввести единовременную выплату для вернувшихся со специальной военной операции бойцов. По его словам, новая мера поддержки направлена на то, чтобы военнослужащие «не терялись» после возвращения из зоны СВО.

Ранее Госдума приняла закон о праве людей без гражданства служить по контракту.