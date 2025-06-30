На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР предложили упростить выход на пенсию для одной категории россиян

ЛДПР предлагает облегчить получение страховой пенсии родителям детей-инвалидов
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Партия ЛДПР предлагает облегчить получение страховой пенсии для родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Законопроект предусматривает снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), необходимого для получения такой пенсии, с 30 пенсионных баллов до 20.

Сегодня страховая пенсия по старости назначается при наличии величины ИПК не менее 30 баллов и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Чтобы получить 1 пенсионный балл в 2025 году, нужно зарабатывать 22 990 рублей в месяц. Минимальный размер заработной платы в на сегодня составляет 22 440 рублей, напомнили в ЛДПР.

«Уход за ребенком требует постоянного присутствия, особенно в случае госпитализаций, ухудшения состояния или регулярной реабилитации. Из-за этого стаж прерывается, а зарплаты, если они есть, зачастую низкие. Набрать 15 лет стажа и 30 баллов в таких условиях крайне трудно», — сообщил «Газете.Ru» Леонов.

Инициатива, по мнению парламентария, позволит поддержать родителей детей-инвалидов и «восстановить справедливость в отношении тех, кто не может полноценно участвовать в трудовой деятельности по объективным причинам».

С 1 июля некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. Так, надбавку в 100% к страховой пенсии назначат тем, кто в июне отметил свое 80-летие. Если раньше сумма составляла 8907 рублей, то теперь она удвоится и составит 17 815 рублей.

Ранее в России оценили возможность введения налога на пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами