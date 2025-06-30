В ЛДПР предложили упростить выход на пенсию для одной категории россиян

Партия ЛДПР предлагает облегчить получение страховой пенсии для родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Законопроект предусматривает снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), необходимого для получения такой пенсии, с 30 пенсионных баллов до 20.

Сегодня страховая пенсия по старости назначается при наличии величины ИПК не менее 30 баллов и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Чтобы получить 1 пенсионный балл в 2025 году, нужно зарабатывать 22 990 рублей в месяц. Минимальный размер заработной платы в на сегодня составляет 22 440 рублей, напомнили в ЛДПР.

«Уход за ребенком требует постоянного присутствия, особенно в случае госпитализаций, ухудшения состояния или регулярной реабилитации. Из-за этого стаж прерывается, а зарплаты, если они есть, зачастую низкие. Набрать 15 лет стажа и 30 баллов в таких условиях крайне трудно», — сообщил «Газете.Ru» Леонов.

Инициатива, по мнению парламентария, позволит поддержать родителей детей-инвалидов и «восстановить справедливость в отношении тех, кто не может полноценно участвовать в трудовой деятельности по объективным причинам».

С 1 июля некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. Так, надбавку в 100% к страховой пенсии назначат тем, кто в июне отметил свое 80-летие. Если раньше сумма составляла 8907 рублей, то теперь она удвоится и составит 17 815 рублей.

Ранее в России оценили возможность введения налога на пенсии.