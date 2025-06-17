Россиянам напомнили о повышении пенсий в июле

С 1 июля некоторые россияне начнут получать повышенную пенсию. Так, надбавку в 100% к страховой пенсии назначат тем, кто в июне отметил свое 80-летие. Если раньше сумма составляла 8907 рублей, то теперь она удвоится и составит 17 815 рублей, уточняет 360.ru.

Отметим, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2024 году выплатили россиянам 182 млрд рублей – это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на региональную структуру выплат пенсионных фондов от Банка России. Издание уточняет, что из общего объема 113 млрд рублей пришлись на пенсионные резервы, которые формируются у НПФ в добровольном формате в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а еще 69 млрд рублей — на выплаты по договорам обязательного пенсионного страхования.

Что касается июльской надбавки к пенсионным выплатам, то, помимо нее, 80-летним пенсионерам, живущим на Крайнем Севере, дополнительно начислят районный коэффициент. Причем для получения всех этих надбавок не требуется подавать никаких заявлений в Соцфонд – выплаты начислят автоматически. Такую же надбавку начислят тем, кто в июне получил инвалидность I группы. Но если человек уже получает надбавку в силу достижения 80-летия, то повторного повышения суммы не будет, уточняет издание.

Повышенную пенсию будут получать и те пожилые люди, которые с июня ушли на заслуженный отдых – для них проведут индексацию по накопительной части пенсии. А вот работающие пенсионеры получат только проиндексированную фиксированную часть пенсии – на индексацию всей пенсии они могут рассчитывать после выхода на отдых.

К категориям пенсионеров, которым начислят надбавку к ежемесячной выплате, относятся также пожилые люди с родственниками на попечении. Это может быть, например, несовершеннолетний или обучающийся в вузе в очной форме ребенок или внук, нетрудоспособный родитель или супруг пенсионного возраста, инвалид. Предусмотрены надбавки на трех иждивенцев, причем для их начисления уже необходимо подать заявление в Соцфонд.

В целом в этом году общефедеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 15 250 рублей, однако в том или ином регионе этот показатель может быть ниже или выше. Так, например, в Москве он составляет 17 897 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 803 рублей. Высчитывается этот показатель исходя из того, что он должен составлять 86% от размера прожиточного минимума на душу населения, который в этом году составляет 17 733 рубля. У пенсионеров прожиточный минимум меньше, так как они имеют ряд льгот – например, на проезд, оплату ЖКУ, медицину и так далее.

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