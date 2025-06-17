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В России оценили возможность введения налога на пенсии

Депутат Никитин: налоги на пенсию россиян маловероятны в обозримом будущем
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Анатолий Никитин

Введение налогов на пенсию в России маловероятно в обозримом будущем, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, член центрального совета партии «Справедливая Россия – за правду» Анатолий Никитин.

«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к ее изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе. Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон — такое решение принимается на федеральном уровне. Иногда обсуждение налогообложения пенсий появляется в экспертной среде. В 2025 году от Минфина, Госдумы и правительства официальные сообщения по этому вопросу отсутствуют. В планах бюджета таких предложений нет», — отметил Никитин.

Он сослался на данные Минфина, согласно которым в 2024 году в Социальный фонд России поступило 13,5 трлн рублей. Из них почти 6 трлн рублей — страховые взносы, остальное — трансферты из федерального бюджета. Расходы составили 13,4 трлн рублей. По словам Никитина, это означает, что работа фонда сбалансирована.

Никитин уточнил, что в настоящее время в России проживают около 42,5 млн пенсионеров, а средняя страховая пенсия по старости — 23 449 рублей (данные СФР на начало 2025 года). Депутат подчеркнул, что любое налогообложение даже в 10% уменьшит выплаты почти на 2,35 тыс. рублей. Для большинства из людей старшего поколения это — значимая сумма, сказал Никитин.

Он считает, что пенсии должны составлять 40% от средней заработной платы в регионе и быть не менее 35 тыс. рублей. Ежегодная индексация должна соответствовать реальной инфляции, заключил Никитин.

Ранее пенсионерам и многодетным семьям пообещали снижение инфляции.

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