Иран может решить создать ядерное оружие после ударов США

NYT: Иран может принять решение о создании ядерного оружия после ударов США

Иран может принять решение о создании ядерного оружия на фоне ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в стране. Об этом пишет The New York Times.

«После ударов США Иран может решить создать ядерное оружие. Будущее ядерной программы Ирана будет частично зависеть от масштабов ущерба от атак США и позиции Тегерана на переговорах в ближайшие дни», — говорится в сообщении издания.

До ударов, нанесенных 22 июня по Ирану, американская разведка считала, что Иран не принимал решения о создании ядерного оружия, хотя его большие запасы очищенного урана делали создание бомбы «вполне возможным», пишет газета.

Однако американская разведка определила, что такой запрет, скорее всего, будет изменен, «если Соединенные Штаты вступят в войну», говорится в материале.

До этого та же газета сообщала, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов в ночь на 22 июня.

Ранее в Иране заявили о «развязанных руках» после атак США по ядерным объектам.