Иран успел вывезти уран с завода в Фордо до атаки США

Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов в ночь на 22 июня. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что существует большое количество доказательств того, что власти Ирана, прислушавшись к неоднократным угрозам президента США Дональда Трампа предпринять военные действия, вывезли 400 кг урана, обогащенного до чистоты 60%. Уран чистотой 90% обычно применяется в ядерном оружии.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране заявили о «развязанных руках» после атак США по ядерным объектам.