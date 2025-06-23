В Иране заявили о «развязанных руках» после атак США по ядерным объектам

Удары американских Военно-воздушных сил (ВВС) «развязали руки» Ирану, и теперь он вправе принять ответные меры в отношении военных объектов США. Об этом заявил начальник генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, его слова приводит ТАСС.

«Преступная Америка <...> развязала руки воинам ислама в вооруженных силах [Ирана] для действий против [американских] интересов и армии», — сказал иранский военный.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что на него был сброшен полный боезапас бомб.

Позже глава Белого дома назвал серию ударов по Ирану «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Как стало известно газете The New York Times, в ответ в Иране предупредили Трампа, что могут атаковать американские базы на Ближнем Востоке или организовать «террористические атаки» иранских доверенных лиц на Западе.

Ранее дипломат рассказал о главной причине атаки США по Ирану.