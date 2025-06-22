Президент Ирана прокомментировал атаки США на ядерные объекты республики

Пезешкиан: атака США на Иран показала, что за действиями Израиля стоят Штаты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал ночные удары США по ядерным объектам исламской республики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, удары США показали, что именно американская сторона является главным инициатором враждебных действий Израиля против республики.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

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