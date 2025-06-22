Китай решительно осудил атаку США по Ирану

Министерство иностранных дел Китая решительно осудило атаку Соединенных Штатов на Иран и удары по ядерным объектам, находящимся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД КНР подчеркнули, что удары США по Ирану серьезно нарушают цели и принципы Устава ООН и международного права, а также обостряют напряженность на Ближнем Востоке.

Там отметили, что Пекин призывает все стороны конфликта, в особенности Израиль, как можно скорее прекратить огонь и начать переговоры между сторонами.

Перед этим в МИД России решительным образом осудили удары США по ядерным объектам в Иране.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский президент назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее глава МИД Ирана анонсировал «серьезную встречу» с Путиным.