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Путин высказался об угрозах в адрес лидеров стран в конфликте между Израилем и Ираном

Путин надеется, что угрозы в адрес лидеров стран останутся на уровне риторики
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин надеется, что угрозы в адрес лидеров стран в ходе конфликта между Израилем и Ираном не выйдут за пределы риторики. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики», — сказал глава государства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, подобные меры могут положить конец конфликту.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что Хаменеи «не может продолжать существовать».

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