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Министр обороны Израиля заявил, что Хаменеи «не может продолжать существовать»

Глава МО Израиля Кац: верховный лидер Хаменеи не может продолжать существовать
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Thomas Koehler/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «не может продолжать существовать». Его слова после очередной ракетной атаки со стороны Тегерана приводит телеканал Sky News.

«Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал своей миссией уничтожение Израиля, не может продолжать существовать», — сказал Кац.

По его словам, ЦАХАЛ имеет все необходимые указания и знает, что «для достижения всех своих целей этот человек ни в коем случае не должен продолжать свое существование».

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, подобные меры могут положить конец конфликту.

Ранее в США раскрыли планы Нетаньяху в отношении Ирана.

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