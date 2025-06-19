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Песков усомнился, что Путин на ПМЭФ поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и ЦБ

Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по развитию экономики
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Maxim Shemetov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ-2025 вряд ли поставит точку в дискуссии Минэкономразвития и Центробанка о новых путях развития экономики. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Дискуссия — это прекрасно. И именно такие дискуссии должны постоянно сопровождать работу экономического блока правительства», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что подобные дискуссии были всегда. По его словам, большая часть совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и на них всегда ведутся жаркие споры.

До этого Песков анонсировал масштабное и «весьма содержательное» выступление Путина на ПМЭФ-2025. По словам пресс-секретаря президента, в рамках этого выступления глава государства, в частности, даст оценку нынешнему этапу развития российской экономики, а также расскажет о перспективах и основных направлениях экономики в будущем.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная темой в этом году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Пленарное заседание с участием президента России запланировано на 20 июня.

Ранее Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках.

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ПМЭФ – 2025
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