Песков анонсировал объемное выступление Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ждут всегда, оно планируется весьма содержательным. Об этом «Интерфакс» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет объемное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что в ходе выступления российского лидера также будут очерчены перспективы и основные направления, по которым отечественная экономика, с точки зрения президента, должна развиваться.
ПМЭФ проходит 18-21 июня. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Пленарное заседание с участием президента России состоится 20 июня.
До этого на встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Российский лидер также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая. Среди прочего глава государства подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках.