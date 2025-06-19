Песков анонсировал объемное выступление Путина на ПМЭФ

Песков: выступление Путина на ПМЭФ ждут всегда, оно будет объемным

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ждут всегда, оно планируется весьма содержательным. Об этом «Интерфакс» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет объемное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в ходе выступления российского лидера также будут очерчены перспективы и основные направления, по которым отечественная экономика, с точки зрения президента, должна развиваться.

ПМЭФ проходит 18-21 июня. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Пленарное заседание с участием президента России состоится 20 июня.

До этого на встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Российский лидер также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая. Среди прочего глава государства подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках.