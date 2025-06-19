Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках

Президент России Владимир Путин завершил встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ответив на вопрос о возможных ошибках за годы правления цитатой из Библии. Трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Кто из вас без греха, пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста Reuters.

На встрече с журналистами в рамках ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин оценил потери украинской стороны.