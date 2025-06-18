Песков анонсировал участие западных агентств во встрече Путина с мировыми СМИ

Крупнейшие западные агентства примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством мировых СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин в среду встретится с главами международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам представителя Кремля, западные СМИ будут представлены практически в той же пропорции, как и прежде.

«Там будут и представители агентств из стран СНГ, там будут представители агентств из восточных стран, крупнейших агентств стран коллективного Юга, в том числе крупнейшие западные агентства», — уточнил Песков.

До этого Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что рост благосостояния россиян является главной задачей властей России.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ раздадут футболки с цитатами Путина.