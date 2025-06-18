На ПМЭФ раздадут футболки с цитатами Путина

На ПМЭФ раздадут более 5 тысяч футболок с высказываниями Путина и Лаврова

Более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других высокопоставленных лиц раздадут на стенде республики Башкирия в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что гости мероприятия могут выбрать цвет и размер футболки, а сотрудники Zasport в режиме реального времени нанесут цитату на футболку.

Например, можно напечатать следующие высказывания главы государства: «Везет дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим», «Вместе мы все преодолеем».

Футболки с цитатами Путина на стенде Башкирии стали хитом на ПМЭФ-2024. За ними все дни форума выстраивались огромные очереди.

С период с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в этому году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ с гостями здоровается модный робот с русским именем.