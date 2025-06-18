Экс-премьер Украины Азаров: у Киева нет ресурсов для фронта, только для терактов

Украинские власти не располагают ресурсами для продолжительного ведения боевых действий, но способны осуществлять теракты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. <...> А эффект получается будь здоров какой», — объяснил Азаров.

По его мнению, Киев стал решаться на «авантюристические действия», поскольку Запад теряет к Украине интерес, а результаты на фронте оставляют желать лучшего.

16 июня Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Украина намерена наращивать террористическую и диверсионную активность против Российской Федерации. Также в СВР заявили, что Украина играет для Великобритании роль «идеального исполнителя гнусных провокаций и терактов».

Ранее Небензя сообщил о действиях ряда стран в Совбезе ООН по сокрытию терактов ВСУ в РФ.