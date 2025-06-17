Небензя сообщил о действиях ряда стран в Совбезе ООН по сокрытию терактов ВСУ в РФ

Некоторые «хорошо известные» страны в Совете безопасности ООН заблокировали подготовленные РФ заявления для прессы с осуждением ударов украинцев по объектам российской гражданской инфраструктуры. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, РФ представила в СБ проект резолюции с осуждением актов терроризма, направленных против пассажирских поездов в Брянской, Курской и Воронежской областях.

«Некоторые хорошо известные страны — члены Совбеза отказались конструктивно взаимодействовать по документу», — отметил Небензя, по всей видимости, имея в виду европейские государства.

Он добавил, что Россия попыталась продвинуть еще одно заявление для прессы, в котором поощрялось взаимодействие РФ и Украины по воссоединению украинских детей, но и «оно также было заблокировано».

До этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что члены организации скорбят из-за мирных жителей России и Украины, которые не выжили в ходе вооруженного конфликта. Так он прокомментировал вопрос о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гуттериш украинские теракты в Курской и Брянской областях.

Ранее Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине.