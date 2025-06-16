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В СВР заявили, что Киев стал для Лондона идеальным исполнителем провокаций и терактов

СВР: Киев намерен наращивать террористическую активность против России
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Украина намерена наращивать террористическую и диверсионную активность против Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Отмечается, что Киев в условиях нарастания проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения российской специальной военной операции и «морального истощения украинского общества в тылу» намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России.

В СВР добавили, что Службе безопасности Украины (СБУ) и Главному управлению разведки министерства обороны (ГУР МО) республики поставлена задача во взаимодействии со спецслужбами стран Европы активизировать подготовку серии новых провокаций.

Также в СВР заявили, что Украина играет для Великобритании роль «идеального исполнителя гнусных провокаций и терактов». По данным службы, Киев без колебаний выполняет «всю грязную работу», однако «все тайное становится явным», особенно когда профессиональные зачинщики войны пытаются выступить против крупнейших ядерных держав.

До этого кандидат военных наук полковник в отставке Александр Бартош рассказал, что на Украине массово создаются центры общевойсковой подготовки, что может говорить о планах киевских властей начать партизанскую войну на территории России.

Ранее СВР заявила, что сербский военпром «пытается выстрелить России в спину».

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