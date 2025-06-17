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На Западе испугались способности Путина затмить Солнце

DM: британские министры опасаются, что Россия затмит Солнце для атаки на страну
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Global Look Press

Британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит Солнце для атаки на их страну. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что британских министров предупредили о том, что «иностранные государства могут создать хаос, затмив Солнце над Соединенным Королевством, организовав стихийное бедствие».

Издание утверждает, что Россия может затмить Солнце с помощью геоинженерных технологий, которые отражают солнечные лучи обратно в космос.

17 июня Великобритания расширила список санкций против России, добавив в него 10 лиц и 20 якобы связанных с РФ судов.

Также отмечается, что Британия ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

По данным агентства Reuters, с момента начала российско-украинского конфликта Соединенное Королевство наложило санкции на более чем 2300 физических, юридических лиц и судов России.

Ранее премьер Британии назвал условие для отправки войск на Украину.

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