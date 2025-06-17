DM: британские министры опасаются, что Россия затмит Солнце для атаки на страну

Британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит Солнце для атаки на их страну. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что британских министров предупредили о том, что «иностранные государства могут создать хаос, затмив Солнце над Соединенным Королевством, организовав стихийное бедствие».

Издание утверждает, что Россия может затмить Солнце с помощью геоинженерных технологий, которые отражают солнечные лучи обратно в космос.

17 июня Великобритания расширила список санкций против России, добавив в него 10 лиц и 20 якобы связанных с РФ судов.

Также отмечается, что Британия ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

По данным агентства Reuters, с момента начала российско-украинского конфликта Соединенное Королевство наложило санкции на более чем 2300 физических, юридических лиц и судов России.

Ранее премьер Британии назвал условие для отправки войск на Украину.