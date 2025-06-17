На Западе испугались способности Путина затмить Солнце

Британские министры опасаются, что Россия под руководством президента Владимира Путина затмит Солнце для атаки на их страну. Об этом сообщает Daily Mail.
В публикации отмечается, что британских министров предупредили о том, что «иностранные государства могут создать хаос, затмив Солнце над Соединенным Королевством, организовав стихийное бедствие».
Издание утверждает, что Россия может затмить Солнце с помощью геоинженерных технологий, которые отражают солнечные лучи обратно в космос.
17 июня Великобритания расширила список санкций против России, добавив в него 10 лиц и 20 якобы связанных с РФ судов.
Также отмечается, что Британия ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны России.
По данным агентства Reuters, с момента начала российско-украинского конфликта Соединенное Королевство наложило санкции на более чем 2300 физических, юридических лиц и судов России.
Ранее премьер Британии назвал условие для отправки войск на Украину.