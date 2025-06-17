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Великобритания объявила о новых санкциях против России

Великобритания внесла 10 новых лиц и 20 судов в список санкций против РФ
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Carlos Jasso/Reuters

Великобритания расширила список санкций против России, добавив в него 10 лиц и 20 якобы связанных с РФ судов. Об этом говорится на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

«Добавлены 10 новых позиций и 20 новых судовых обозначений в рамках антироссийского санкционного режима», — говорится в документе.

Также отмечается, что Британия ввела санкции против главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

По данным агентства Reuters, с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине Британия наложила санкции на более 2300 физических, юридических лиц и судов России.

До этого издание Politico сообщало, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите в Канаде обсудят введение новых санкций против России. При этом, как уточнили журналисты, президент США Дональд Трамп на этой встрече присутствовать не будет.

Отмечается, что оставшиеся лидеры G7 сосредоточатся на ужесточении антироссийских санкций. В числе гостей будет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее СМИ выяснили, почему Трамп медлит с санкциями против России.

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