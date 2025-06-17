Стало известно, кто представит США на G7 после отъезда Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент будет представлять страну на саммите G7 в Канаде после того, как глава Белого дома Дональд Трамп принял решение покинуть мероприятие. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Большая семерка» (G7) — образованный в 1975 году клуб, в который входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и Великобритания.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады — премьер-министр Марк Карни стремится снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть вопросы торговли и безопасности.

Ранее на Западе заявили о конце G7.