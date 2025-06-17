На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто представит США на G7 после отъезда Трампа

Reuters: глава Минфина США Бессент будет представлять Вашингтон на G7
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент будет представлять страну на саммите G7 в Канаде после того, как глава Белого дома Дональд Трамп принял решение покинуть мероприятие. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Большая семерка» (G7) — образованный в 1975 году клуб, в который входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и Великобритания.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады — премьер-министр Марк Карни стремится снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть вопросы торговли и безопасности.

Ранее на Западе заявили о конце G7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами