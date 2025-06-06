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На Западе констатировали конец G7

Bloomberg: G7 утратил влияние и дни его сочтены
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Claudia Greco/Reuters

Клуб G7 утратил влияние, и поэтому дни его сочтены. К такому выводу пришли в редакции Bloomberg.

Большая семерка — образованный в 1975 году клуб, в который входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и Великобритания.

«Раньше при использовании в полной мере своего потенциала G7 и ее многосторонние сторонники мог изменить глобальный импульс. <...> Даже когда реализовывался не весь его потенциал, G7 рассматривался как место для достижения консенсуса мировых лидеров. Сегодня обе эти функции кажутся все более спорными», — констатировали в издании.

По мнению Bloomberg, на снижение роли клуба на мировой арене указывает то, что президент США Дональд Трамп подтвердил участие в его саммите в последний момент, а также предложения американского лидера включить страну G7 — Канаду — в состав США в качестве 51-го штата.

Причиной ослабления клуба журналисты назвали подрыв его авторитета изоляционистской позицией президента США Дональда Трампа и подчеркнутым игнорированием его позиции со стороны президента России Владимира Путина, а также сокращение роли его стран-членов в экономике.

До этого БРИКС усилила отрыв от G7 по объему вклада в мировую экономику до 8%.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупым исключение России из «Большой восьмерки», но заявил, что сейчас неподходящее время возвращать Россию в клуб.

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