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На Западе заявили, что Трамп не подписал проект заявления G7 по Израилю и Ирану

Reuters: Трамп не подписал проект заявления G7 по ирано-израильскому конфликту
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал подписывать проект заявления стран «Большой семерки» (G7) по конфликту между Ираном и Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, проект заявления был подготовлен лидерами стран G7 в ходе саммита в районе Кананаскис. Другие подробности агентство не приводит.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня. Агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее стало известно, что Иран готовится нанести «очень большой» удар по Израилю.

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