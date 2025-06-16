Иран готовится нанести «очень большой» удар по Израилю

Fars: Иран готовится нанести сильный удар по Израилю в ответ на его атаки

Вооруженные силы Ирана готовятся нанести «очень большой» удар по Израилю в ответ на его агрессию. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник.

«Иран готовится нанести очень большой удар в ответ на первые злодеяния сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru»)», — заявил собеседник агентства.

До этого советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди заявил, что Иран еще не в полной мере реализовал свой ракетный потенциал для ударов по Израилю.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее в МИД РФ прокомментировали действия Ирана в конфликте с Израилем.